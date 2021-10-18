منتخبنا بالتنس يتطلع لتحقيق نتائج جيدة في كأس ديفيز

يتطلع منتخبنا الوطني للتنس الى تحقيق نتائج جيدة في بطولة كأس ديفيز العالمية لمنطقة اسيا والمحيط الهادئ، التي تنطلق غدا بمشاركة 13 فريقا، وتضيفها مدينة عيسى الرياضية في البحرين للمدة من 18 وحتى 25 من الشهر الحالي.

وقال الحكم الدولي هاشم محمد محسن : إن “ منتخبنا وصل الى العاصمة البحرينية المنامة اول امس الجمعة، ويتألف الوفد المشارك من 5 لاعبين هم أكرم مصطفى ( تولد 1986 )، ومحمد أبو زيد (2000)، وعادل مصطفى (1993)، وعبد الله علي حاتم (2005)، ومحمد هاشم (2005)، عن طريق بطاقة دعوة، ويقود الفريق المدرب عصام معاذ”.

ومضى يقول: إن “ منتخبنا يطمح في هذه المشاركة، الى تحقيق نتائج جيدة ومنافسة الفرق الاخرى من اجل التواجد ضمن المراكز المتقدمة في التصفيات الاسيوية والتأهل صوب المستوى الثالث، بالرغم من فارق الامكانات بين لاعبينا وبقية المنتخبات، لاسيما ان نظام المسابقة ينص على ترشح المتصدر والوصيف فقط من الدول الـ13 المشاركة في المجموعة الرابعة وهي الإمارات والسعودية وسنغافورة والبحرين واليمن وعمان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ومنغوليا وكمبوديا وإيران فضلا عن العراق”.

وتابع ان” هدفنا هو اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك، وكذلك الاستفادة من ملاقاة

الفرق المشاركة في البطولة، تمهيدا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر منتخبنا، ولكن هذا لن يمنع فريقنا من التنافس

في المجموعة”.

واشار الى أن “ منتخبنا استعد جيدا قبل خوض غمار هذه البطولة، من خلال تحضيراته في بغداد ومصر”، مبينا ان “المعسكرين التدريبيين اسهما في تجهيز لاعبينا فنيا وبدنيا للاستحقاق المقبل الذي من المؤمل ان ينطلق غدا في البحرين”.

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