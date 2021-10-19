أقوال في ترجمة الشعر جمع و ترجمة :

ا.د. كاظم خلف العلي

استاذ اللسانيات و الترجمة في كلية الآداب – جامعة البصرة

– من المستحيل ترجمة الشعر، هل يمكنك ترجمة الموسيقى؟

فولتير

– الترجمة شعرا تبدو لي شيئا سخيفا، و مستحيلا.

فكتور هوغو

– تشبه ترجمة الشعر صنع المجوهرات. كل كلمة لها أهميتها ، وكل كلمة تتألق مع العديد من الجوانب. أما ترجمة النثر فتشبه النحت: احصل على الشكل والخطوط بشكل صحيح ، ثم أصقل الوصلات لاحقًا.

جيمس نولان

– الشعر هو ما نخسره في الترجمة.

روبرت فروست

– الشعر هو ما نربحه في الترجمة

– جوزيف برودسكي

– الترجمة طريقة مختلفة بشكل مثير للاهتمام للمشاركة في كل من الشعر واللغة التي وجدت نفسي أعيشها في معظم الأوقات. أعتقد أن الاثنين يطعمان بعضهما البعض .

مارلين هاكر

– لا يمكن ترجمة الشعر. وبالتالي ، فإن الشعراء هم من يحافظون على اللغات ، لأننا لن نكون في مشكلة تعلم لغة إذا كان بإمكاننا الحصول على كل ما هو مكتوب بها فقط في الترجمة. ولكن بما أنه لا يمكن الحفاظ على جمال الشعر بأي لغة باستثناء تلك التي كُتب بها في الأصل ، فإننا نتعلم اللغة .

صموئيل جونسون

– من يترجم آية من الكتاب المقدس حرفياً هو كاذب ، لكن من يشرح ذلك هو كافر .

يهوذا

– هناك اقتباس لاتيني قديم فيما يتعلق بالشاعر يقول “Poeta nascitur non fit” وترجمته – الشاعر يولد ولا يصنع.

جوزيف ديفلين

– كثيرا ما سمعتني أقول – ربما في كثير من الأحيان – أن الشعر هو ما ضاع في الترجمة. إنه أيضًا ما ضاع في التفسير. تلك القصيدة الصغيرة تعني فقط ما تقوله وهي تقول ما تعنيه ، لا شيء أقل من ذلك ولكن لا شيء أكثر من ذلك أيضا.

روبرت فروست

– تشبه ترجمة الشعر عزف سوناتا البيانو على آلة الترومبون.

ناتالي كيلي

– ربما كانت ترجمة باوند للشعر الصيني هي أهم شيء قرأته. و إليوت يأتي بعد ذلك قليل.

روبرت مورغان

– أعتقد أن الترجمة مهمة مستحيلة ، وأنا معجب بالأشخاص الذين يقومون بها بطريقة تجلب لنا الشعر الذي لن نتمكن من الوصول إليه بدونها.

جوان لاركن

– هل هناك غرض معين من وراء ترجمة الشعر؟ القصيدة لا تضم معلومات لها اهمية، مثل علامة ارشاد أو اشعار تحذير.

جيمس باكان

– بطريقة ما ، فإن الشعر الأنكلوسكسوني لا يمكن أن يترجم.

– شيمس هيني

– ملأ الشعر المترجم المنطقة الحرام بين أعمالي وأعمال الكتّاب الآخرين ، وأجد هذا أمرًا رائعًا لاستكشافه.

ادون مورغان

– لم تكن لدي خلفية أدبية للغاية. أتيت إلى الشعر من العلوم والرياضيات وأيضًا من خلال اهتمامي بالشعر الياباني والصيني مترجما.

روبرت مورغان

– كنت مهتمًا على الدوام بالشعر الفرنسي نوعًا ما كخط جانبي لعملي الخاص ، كنت أترجم الشعراء الفرنسيين المعاصرين. هذا النوع من الترجمة أصبح وسيلة لكسب المال ودفع ثمن الطعام ووضع الخبز على الطاولة.

بول أوستر

– الصمت هو لغة الإيمان. الفعل – سواء كان ذلك هو الكنيسة أو العمل الخيري ، أو والسياسة أو الشعر – هو الترجمة.

كريستيان ويمان

– كتب بياليك أن قراءة قصيدة مترجمة تشبه تقبيل امرأة من خلال حجاب ، وقراءة القصائد اليونانية ، بمزيج من الكاثاريفوسا والديموطيقية ، مثل تقبيل امرأتين. الترجمة تشبه التحويل ؛ فالقصيدة تصبح قصيدة أخرى. و أنت تختار فلسفتك في الترجمة تمامًا كما تختار طريقة عيشك: فقد تتصرف بها فتضحي بالتفاصيل من اجل المعنى ، أو ان تكون الترجمة مثل قفص محكم يضحي بالمعنى من أجل الدقة. ينتقل الشاعر من الحياة إلى اللغة ، وينتقل المترجم من اللغة إلى الحياة ؛ كلاهما مثل المهاجر ، يحاول تحديد ما هو غير مرئي ، وما بين السطور ، و المضامين الغامضة.

أن مايكلز

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