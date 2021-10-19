أمين بغداد المعمار علاء معن يكشف عن تحقيق نسب انجاز متقدمة بتطوير و تعديل شارع الفلاح .

أعلن المهندس المعماري علاء معن ، اليوم الاثنين ، أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من شارع الفلاح بمدينة الصدر تجاوزت (70٪). وقال بيان من الامانة انه “خلال الزيارة الميدانية استمع رئيس بلدية بغداد الى ايجاز عن مراحل عمل المشروع ونسبة انجازه وطرح عددا من التعليمات والآراء لكوادر المشروع المشرفة على التنفيذ”.
وأضاف: “بلغت نسبة انجاز المرحلة الأولى من أعمال التطوير (70٪) بما في ذلك إزالة الفائض والتشويه وعمل اختصارات ومد قوالب جانبية ورصف أرصفة بالمقرنصات وزرع نخيل وعمل أغطية زراعية واستخدام الأسفلت.
وخلال الزيارة دعا امين بغداد المواطنين الى “التعاون مع كوادر حكومة مدينة بغداد وعدم عبور الارصفة وحماية العمل الذي تم انجازه وان يصبح نموذجا ناجحا لتغيير واقع الصدر”. . “