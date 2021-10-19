أمين بغداد المعمار علاء معن يكشف عن تحقيق نسب انجاز متقدمة بتطوير و تعديل شارع الفلاح .

أعلن المهندس المعماري علاء معن ، اليوم الاثنين ، أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من شارع الفلاح بمدينة الصدر تجاوزت (70٪). وقال بيان من الامانة انه “خلال الزيارة الميدانية استمع رئيس بلدية بغداد الى ايجاز عن مراحل عمل المشروع ونسبة انجازه وطرح عددا من التعليمات والآراء لكوادر المشروع المشرفة على التنفيذ”.