الصحة تحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا

بغداد: مهند عبد الوهاب

حذرت وزارة الصحة من موجة رابعة لفيروس كورونا قد تصل إلى العراق لاسيّما مع دخول فصل الشتاء، وبينت أنَّ تلك الموجة أصابت بصورة فعليَّة بعض الدول، ومن المتوقع وصولها نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة إلى البلاد.

وقال مدير تعزيز الصحة وعضو الإعلام الطبي في وزارة الصحة الدكتور هيثم العبيدي في حديث : إنَّ “العمل على إصدار البطاقة الصحية جاء لكي تعتمد كوثيقة رسمية في السفر، رغم أنها ما زالت غير معمول بها كون نسبة الملقحين في العراق ليست كبيرة، وما زالت النسب قليلة تصل إلى 15 %”.

وبين أنَّ “أهمية البطاقة الصحية تكمن في إثبات أنَّ حاملها أخذ جرعتين من اللقاح، وعندما يصل العراق إلى تلقيح بنسبة 70 % تتحقق المناعة المجتمعية وسيتم الاعتماد على البطاقة كوثيقة في دول العالم بدون مسحة، وحتى الآن المسافر العراقي يعتمد سفره على نتيجة المسحة”، وأضاف أنَّ “فحص BCR هو الفحص الساري المفعول داخل العراق وفي أغلب دول العالم”.

وحذر العبيدي من “موجة رابعة لفيروس كورونا لم تصل إلى العراق حالياً”، وأكد أنَّ “الحالة الوحيدة لمقاومة هذه الموجة المقبلة هي بالتلقيح”، وأعرب عن أمله بأنه “عند نهاية هذه السنة سيتلقح 50 % من الشعب العراقي، وإذا لم نصل إلى هذه النسبة من التلقيح ستكون الموجة الرابعة قوية ومؤثرة جداً في الشعب العراقي، لكن إذا ما تجاوزنا نسبة التلقيح سيكون وقع هذه الموجة خفيفاً وغير مؤثر بشكل سلبي”.

من جانبه، قال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ “العراق لا يمكنه مغادرة ملف فيروس كوفيد- 19 في الوقت الحالي، لأنه لم يحقق نسبة التغطية المطلوبة، حتى ترفع جميع إجراءات التقييد الصحي”.

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