القضاء يردّ 1360 طعناً بالإعلان الأول لنتائج الانتخابات

بغداد: عمر عبد اللطيف

شدَّد رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، أمس الاثنين، على ضرورة الحاجة لتوحيد الصف الوطني وتقديم مصالح البلد العليا وتلبية تطلعات الشعب، بينما أشار إلى أنَّ الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يتم التعامل معها وفق القانون.

وقال صالح في بيان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: “إننا نَحتفلُ بالذكرى العطرة للمولد النبوي، بينما يواجه بلدنا العزيز تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى”.

وبين أنَّ “احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد واجب وطني”، موضحاً أنَّ “الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، وأنَّ التعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد”.

في غضون ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ردِّ نحو 1360 طعناً على الإعلان الأول للنتائج.

وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان لـ”الصباح”: إنَّ “عدد الطعون على الإعلان الأول للنتائج الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت العام بلغ 1360 طعناً”، مشيراً إلى أنَّ “الطعون رفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بردها بشكل كامل”.

وأضاف أنَّ “المفوضية ستنتهي (اليوم الثلاثاء) من تسلم الطعون بالنتائج الأولية التي أعلنتها يوم السبت الماضي، بعد أن فتحت الباب لذلك لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم التالي لإعلان النتائج”.

وبين سلمان أنَّ “تلك الطعون ستحال وعلى مدى 10 أيام للهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، والتابعة لمجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من 3 قضاة، للنظر بشكل نهائي فيها، إذ ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية”.

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