بالفيديو.. خبيرة روسية: العلاقات بين موسكو والناتو باتت تحت الصفر

وأضافت المستشارة في معهد الدراسات الاستراتيجية بموسكو، لبرنامج “وراء الحدث”، عبر قناة “الغد”، أن العلاقات بين موسكو وحلف الناتو الآن في أدنى مستوياتها، موضحة أن البرودة عنوان العلاقة بين الطرفين.

وأشارت المستشارة في معهد الدراسات الاستراتيجية بموسكو، إلى أن موسكو ستقوم بإغلاق مكتبها في بروكسل ابتداءا من الشهر المقبل وتجميد عمله، لافتة إلى أن المكتب الإعلامي لحلف الناتو قام بتقليص موظيفه أيضا في روسيا.

وأوضحت المستشارة في معهد الدراسات الاستراتيجية بموسكو، أن هذا يمثل دليلا صريحا على تدهور العلاقة بين روسيا وحلف الناتو وإغلاق العمل بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو قررت وقف عمل مكتب حلف الناتو لديها.