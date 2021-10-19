بالفيديو.. فيلم يثير الغضب ضد مهرجان الجونة السينمائي بعد اتهامه بالإساءة لمصر

غضب واعتراض ثم انسحاب، “فيلم ريش”، يثير أزمة في مهرجان الجونة السينمائي، حيث اتهم الفيلم بالإساءة للدولة المصرية.

وغادر بعض الفنانين أثناء عرضه في المهرجان، منهم شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبدالباقي، والمخرج عمر عبدالعزيز، مؤكدين أن الفيلم يحوي مشاهد، لا تظهر الصورة الحقيقية لمصر.

تقرير مصور لقناة “الغد”، أشار إلى أن فيلم “ريش”، إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، فاز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان.

وشهد “الجونة”، عرضه الأول انسحاب الفنانين من عرض الفيلم ومهاجمته أثار ضجة على مواقع التواصل، وتباينت الآراء بين منتقدين ومدافعين عنه.

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