بغداد.. انتشار أمني مكثف مع وصول متظاهرين عند ابواب الخضراء

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوات امنية انتشرت بكثافة وسط العاصمة بغداد حيث المنطقة الخضراء، في وقت وصل العشرات من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات عند ابواب هذه المنطقة المحصنة.

وقال المصدر إن قوات أمنية انتشرت، ظهر اليوم، بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق، مبيناً أن السماح بالدخول الى المنطقة بات حصرا لحاملي البطاقات التعريفية المخولة.

وأشار المصدر، إلى نية مجاميع من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات التظاهر بالقرب من بوابة المنطقة قرب الجسر المعلق، موضحاً أن عدداً من المتظاهرين وصلوا الى البوابة من جانب ساحة الحرية (الجسر المعلق) وسط انتشار أمني.

وتظاهر العشرات خلال اليومين الماضيين بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات احتجاجا على نتائج الانتخابات التي وصفوها بأنها “مزورة”.