Posted on by

ثلاثة مشاريع لحفظ ورقمنة أرشيف العراق

ثلاثة مشاريع لحفظ ورقمنة أرشيف العراق

 بغداد: شذى الجنابي
تعتزم وزارة الثقافة خلال المدَّة المقبلة إطلاق ثلاثة مشاريع ستراتيجيَّة بعيدة المدى، خاصة بحفظ ورقمنة ارشيف العراق.
وقال رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث في الوزارة الدكتور ليث مجيد حسين  على هامش ندوة اقامتها الهيئة بمناسبة يوم الوثيقة العربية في قاعة المتحف العراقي امس: إنَّ “الدائرة تعتزم اطلاق ثلاثة مشاريع ستراتيجية بعيدة المدى لحفظ ورقمنة ارشيف العراق، باعتماد آلية علمية واكاديمية تلتزم المعايير الدولية الرصينة للارشفة الرقمية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close