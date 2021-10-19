جولة تفقدية لعدد من مشاريع هيئة إستثمار بغداد

خلال زيارة تفقدية … الأنصاري يشيد بجهود العاملين في المشاريع الإستثمارية ويثني على دورهم الكبير في نهضة الإستثمار وتقدمه داخل العاصمة

في إطار متابعته المستمرة للمشاريع الإستثمارية المنفذة في العاصمة بغداد أجرى المهندس حيدر الأنصاري رئيس هيئة إستثمار بغداد صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨ جولة تفقدية لعدد من المشاريع المنفذة على أرض مطار المثنى للإطلاع على سير العمل فيها والتعرف على نسب الإنجاز التي وصلت اليها .

تأتي هذه الجولة ضمن مساعي هيئة إستثمار بغداد وإدارتها لتذليل العقبات أمام الشركات الإستثمارية والمستثمرين والوقوف على المعوقات والعراقيل التي تواجههم لحلها مع الجهات ذات العلاقة . حيث أشاد الأنصاري خلال زيارته للمشاريع بجهودهم التي يبذلوها وكفاءتهم في العمل التي يطمحون من خلالها لإتمام تنفيذها ضمن التوقيتات المحددة لهم بأفضل المواصفات ووفق أحدث المعايير المعمول بها عالمياً .

هذا وقد أثنى الأنصاري على عمل الكوادر الموجودة في هذه المشاريع ومثابرتهم الدائمة لإنجازها بدقة وجودة عاليتين ، داعياً الشركات الأخرى للإقتداء بهم من أجل نهضة العملية الإستثمارية وإنجاح المشاريع وتحقيق التقدم والتطور الذي تسعى الهيئة للوصول اليه ، علماً بأنها مستمرة بدعم هذه المشاريع والإشراف عليها ومواكبة العمل فيها بشكل دوري . كما أكد الأنصاري بأن سلسلة المشاريع الواعدة المنفذة في هذه المنطقة ستكون من أفضل الصروح العمرانية القائمة في العاصمة بغداد والتي ستجعلها قبلة للمواطنين في المستقبل القريب .

يذكر بأن هذه المشاريع تعمل مع غيرها على توفير عدد كبير من فرص العمل للعاطلين عنه وفي مختلف الإختصاصات كما ستوفر الكثير بعد إتمام إنجازها مما يخفف من أزمة البطالة المنتشرة في البلاد ويحقق واحداً من أهم أهداف قانون الإستثمار.