صالح والكاظمي يهنئان الشعب العراقي بالمولد النبوي

هنأ رئيسا الجمهورية والوزراء الشعب العراقي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، بينما دعوا الى توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار والمصلحة العامة ضماناً لتحقيق تطلعات الشعب.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان صحفي: إن “هذه المناسبة عظيمة لاستلهام القيم النبيلة والدروس والعبر من عطاء وسيرة الرسول في الانتصار للسلام والمحبة والتآخي بين البشر”.

وتابع:”ما أحْوجنَا اليوم للاقتداء بالسيرة العظيمة للنبي الأمين، وأن نتمثل بأخلاق العدلِ والإنصاف والقيم الإنسانية السمحة لديننا الحنيف”.

وبين ان “النبي الأكرم أسّسَ دولةً واستطاع بصدق عزيمته دحض الظلم والجور والفساد وإظهار الحق وإقامة العدل، وخلق مثالاً في سمو الأخلاق وقوة الإرادة”، مشيراً إلى “أننا نَحتفلُ بالذكرى العطرة للمولد النبوي”.

من جهته، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تغليب المصلحة الوطنية ضماناً لتحقيق آمال العراقيين.

‏وقال الكاظمي في تهنئته بمناسبة ولادة الرسول (ص): “نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى ولادة رسول الإنسانية محمد (ص)، هو الرسول الأعظم الذي جسد الإنسانية وهدى الإنسان إلى خير الصلاح والعمل”.

ودعا الكاظمي “الجميع لأن يكون المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز وحدتنا وبناء بلدنا وتغليب المصلحة العامة ضماناً لتحقيق آمال أبناء شعبنا”.

وشهدت مدينة الاعظمية في بغداد احتفالات واسعة بهذه الذكرى شملت القاء كلمات واناشيد تحث على التآخي والتعاون والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.

وفي كركوك، نظمت مديرية الوقف السني احتفالا مركزيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والسياسية وممثلي المكونات في المحافظة وعلماء دين.

وقال المحافظ راكان سعيد خلال الاحتفالية: ان “ذكرى المولد هي دعوة للسلام والتضامن الذي يتطلع اليها الجميع سواء في كركوك وبقية المحافظات”.

وشهدت الاحتفالية القاء كلمات تضمنت ذكر سيرة الرسول الاعظم محمد (ص) عبر التاريخ ودعت الى الوحدة والتكاتف وتصعيد الهمم من اجل الحفاظ على ما تحقق وبناء عراق مزدهر”.

وفي الشأن نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الاوقاف بالاقليم نبز اسماعيل لـ”الصباح”: ان “حكومة الاقليم اقامت احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي بقلعة اربيل بحضور

واسع”.

وتخلل الحفل القاء اناشيد دينية، وبانت ملامح الفرح على المشاركين باحياء هذه المناسبة بعد توقف دام عامين بسبب ظروف

كورونا.

بدوره، قال رئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في كردستان عبد الله ويسي: ان “الاحتفالات بمناسبة المولود النبوي نظمت بجوامع واماكن اخرى مخصصة لهذه المناسبة، وهي تتزامن مع اعلان نتائج الانتخابات”، معربا عن امله “من كل الفائزين باخذ العبرة من سيرة الرسول الكريم في الاخوة وقبول الاخر وحل الخلافات والمشكلات من خلال الحوار والتفاهم، لان الرسول كان يعمل دوما على الاصلاح داخل المجتمع الاسلامي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط