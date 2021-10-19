مدير ناحية العكيكة يطالب بتدخل الطائرات العسكرية بعد نزاع عشائري تسبب بقتلى وجرحى وحرق منازل

دعا حازم الحجامي رئيس بلدية ناحية العقيقة بولاية زيجار ، اليوم الاثنين ، إلى تدخل عسكري كبير بعد اشتباك عشائري أسفر عن سقوط جرحى وإحراق منازل.

وقال الحجامي في بيان: “بعد معركة عشائرية أسفرت عن سقوط ضحايا ، طلبنا استخدام الطائرات لتدخل عسكري كبير”.

وأضاف: “بما أن الوضع خارج عن السيطرة ، يجب على بغداد الاستجابة لطلبنا بفرض هيبة قانونية في المنطقة لأن هناك صراعات عشائرية بين ما يقرب من 500 منزل موجودة حتى الآن”.

وسبق أن أكد مصدر أمني أنه بالإضافة إلى بعض المنازل التي احترقت ، استشهد في الصراع أربعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون.

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