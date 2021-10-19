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مستشار رئيس الوزراء: التعيينات في 2022 ستكون محدودة وحسب الحاجة

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن التعيينات الحكومية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، ستكون محدودة وحسب الحاجة الفعلية.

وقال صالح في تصريح  إن “الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة ومن ثم الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل”.

وأضاف أن “تفعيل القطاع الخاص سيوفر الاف فرص العمل بالتالي يستقطب ما نسبته 50% من العاطلين عن العمل”، مبينا أن “مثقلة برواتب الموظفين والأجراء والعقود والمتقاعدين بالإضافة إلى المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية”.

وبين أن “مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية”.

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن التعيينات الحكومية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، ستكون محدودة وحسب الحاجة الفعلية.

وقال صالح في تصريح إن “الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة ومن ثم الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل”.

وأضاف أن “تفعيل القطاع الخاص سيوفر الاف فرص العمل بالتالي يستقطب ما نسبته 50% من العاطلين عن العمل”، مبينا أن “مثقلة برواتب الموظفين والأجراء والعقود والمتقاعدين بالإضافة إلى المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية”.

وبين أن “مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية”.

نون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، ستكون محدودة وحسب الحاجة الفعلية.

وقال صالح في تصريح تابعته “العهد نيوز” إن “الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة ومن ثم الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل”.

وأضاف أن “تفعيل القطاع الخاص سيوفر الاف فرص العمل بالتالي يستقطب ما نسبته 50% من العاطلين عن العمل”، مبينا أن “مثقلة برواتب الموظفين والأجراء والعقود والمتقاعدين بالإضافة إلى المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية”.

وبين أن “مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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