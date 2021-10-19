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وزارة الهجرة تستقبل (64) عائدا عراقيا من مخيم اكدة على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن طوعيا

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 أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم عن عودة (64) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة على الحدود  السورية التركية إلى أرض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعيا .

 وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة احمد رحيم حسن أنه “بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، ومن خلال التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة في انقرة والسفارة العراقية في تركيا و وزارة النقل العراقية وفرع الوزارة في محافظة دهوك، تمت اعادة (64) مواطنا عراقيا عائدا من مخيم اكدة الى مناطقهم الاصلية بمحافظتي نينوى وصلاح الدين  “.

 وأضاف رحيم أنه “تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد، مشيرا الى ان” الوزارة مستمرة باعادة العراقيين بشكل طوعي الى ارض الوطن “.

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