وزير الخارجية: العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد

أكّد وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال لقائه أمس الاثنين المبعوث الأميركيّ الخاص بشؤون إيران روبرت مالي، في أبو ظبي، أن الحكومة العراقية تنتهج مبدأ خفض التصعيد.

وبحث حسين مع المسؤول الأميركي، بحسب بيان للوزارة، التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، وواقع العلاقات الأميركيّة الإيرانيّة، وسُبل تفعيل الحوارات الاستكشافيّة التي جرت سابقا.

وشدد وزير الخارجية على أهميّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، لاسيما وأن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة.

وتطرق حسين إلى العمليّة الانتخابية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021، والتي عكست مطلبية شعبيّة وعبرت عن اهتمام القوى الوطنيّة لإنجاح المسيرة الانتخابية، مُشيراً بالجُهُود الحكوميّة التي بُذلت لإنجاح هذه التجربة.

من جانبه، أشاد روبرت مالي بالدور المُهم للعراق في المنطقة وسعيه في بناء ومد الجسور بين دول المنطقة لفض الخلافات بالحوار والطرّق السلميّة.

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