أكثر من 250 دار نشر مشاركة في المعرض..كرنفال الكتاب في البصرة.. يفتتح أبوابه أمام الجمهور

تنطلق صباح هذا اليوم الأربعاء، فعاليات معرض البصرة الدولي للكتاب بدورته الأولى التي تحمل شعار “البصرة تقرأ”.

وأنهت إدارة المعرض، مساء أمس، كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية، حيث أصبحت أرض المعارض الواقعة في ناحية المعقل بمدينة البصرة، جاهزة لاستقبال جمهور القراء والمهتمين.

وتشارك في المعرض، أكثر من 250 دار نشر محلية وعربية وأجنبية، فضلاً عن تضمن أيامه العشرة، فعاليات ثقافية وفنية، تحول أجواء معرض الكتاب الأول من نوعه في المحافظة، إلى كرنفال كبير.

وتحمل الدورة الأولى من المعرض، أسم الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب، احتفاء به وبتجربته المميزة. حيث يشمل الاحتفاء بالشاعر الراحل، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تتضمن إعادة طباعة ديوانه الشهير “أنشودة المطر”، الذي صدر سنة 1960، بالإضافة إلى تنظيم جلسات نقدية وقراءات شعرية عنه.

مؤسسة (المدى) للإعلام والثقافة والفنون، أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المشاركين، من جائحة كورونا.

بالإضافة إلى أنها – المدى – حرصت على أن يحظى المشاركون بلقاءات مباشرة مع أبرز الأدباء والكتاب والفنانين البصريين والعراقيين.

كما وفرت إدارة المعرض، رحلات مباشرة من مختلف المحافظات إلى البصرة، بأجور رمزية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من المحافظات الأخرى الراغبين بالحضور إلى المعرض.

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