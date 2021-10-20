العثور على أموال تحت حطام البنك المركزي في الموصل

أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين العثور على اكياس اموال تسربت اليها المياه الجوفية خلال فتح خزائنه اثناء اعادة اعمار فرعه في نينوى.

وقال البنك في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “بعد مباشرة البنك المركزي العراقي بإعادة إعمار بناية فرعه في الموصل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى والمتمثلة بإزالة الجزء المتضرر من البناية ورفع الأنقاض”.

واضاف انه “خلال العمل بالمرحلة الأولى، تمت مفاتحة قيادة عمليات نينوى لتكليف قوة متخصصة لفحص المبنى بما فيه خزائن البنك المطمورة تحت الانقاض، للتأكد من خلوها من أية تهديدات أمنية”.

واضاف انه “قد شُكل فريق برئاسة السيد مدير الامن الوطني في المحافظة وعضوية عدد من الجهات الامنية الاخرى اضافة الى مدير عام فرع البنك المركزي العراقي في الموصل. وبعد حضور أعضاء اللجنة صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021، الى موقع مبنى البنك المركزي، تم فتح خزائن البنك ووجد عدد من أكياس الاوراق النقدية الغارقة في المياه الجوفية التي تسربت إلى البناية نتيجة الضربة الجوية للمبنى خلال عمليات تطهير المحافظة”.

واوضح انه “تقوم اللجنة باستخراج موجودات الخزينة ليتم إيداعها في البنك المركزي حتى انتهاء اجراءات الجرد”.

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