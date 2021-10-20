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بتكوين تحطم أرقامها القياسية

صعدت بتكوين لأعلى مستوياتها في التاريخ، لتتجاوز قمة شهر أبريل الماضي والتي كانت فوق مستويات 64 ألف دولار، لتتداول بتكوين فوق مستويات 67 ألف دولار خلال جلسة الأربعاء 20 أكتوبر.

وبلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكبر 1.25 تريليون دولار.

لماذا قفزت العملة المشقر؟

يرجع السبب الرئيسي في صعود البتكوين إلى موجة من التفاؤل بعد إطلاق أول صندوق يتم تداوله ETF في البورصة الأميركية على أساس عقود البتكوين الآجلة من شركة ProShares، مما سيفتح الباب أمام مستثمري العملات المشفرة الجدد.

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