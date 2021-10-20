كريم بنزيمة يمثل للمحاكمة في فرنسا

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مهدد بالسجن في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.

ومن المقرر أن يخضع بنزيما للمحاكمة بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا غدا الأربعاء، في محكمة فرساي الجنائية.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإنه إذا ثبتت إدانة بنزيما في القضية، فإن المهاجم الفرنسي قد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 3 أيام، وليس معروفا حتى الآن هل سيحضر بنزيما في محكمة فرساي الفرنسية.

يذكر أن بنزيما يتواجد حاليا مع بعثة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة شاختار دونيتسك في أوكرانيا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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