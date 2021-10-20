لا ضغوط بعد اليوم.. التيار الصدري يعتزم فتح ملفات الفساد كافة في العراق

اعلن التيار الصدري، اليوم الأربعاء، عزمه فتحة كافة ملفات الفساد في عموم العراق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا عدم رضوخه لاي ضغوط.

وقال القيادي في التيار والنائب السابق رياض المسعودي في حديث ان “التيار الصدري، ومن خلال الكتلة الصدرية البرلمانية وتشكيله الحكومة المقبلة، سيعمل على فتح كافة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة العراقية، التي لم تفتح خلال السنوات الماضية، بسبب الضغوطات والمجاملات السياسية”.

وأضاف ان “الضغوطات لن تكون بعد اليوم بتصدي التيار الصدري للمسؤولية”، مشيرا الى ان “بعض الجهات والشخصيات السياسية التي خسرت الانتخابات البرلمانية المبكرة، تخشى من فتح الملفات التي متورطة فيها من قضايا فساد وشبهات وغيرها”.

وأوضح ان “تلك الجهات تريد بكل الطرق بقاء نفوذها للمرحلة المقبلة، حتى لا يتم كشف المستور والمخفي امام الشعب العراقي”.

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