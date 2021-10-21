“الثقافة” تطلق مهرجان مسرح الطفل وعمون للشباب.. الخميس

عمان/2021

برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، تنطلق في السابعة من مساء غدٍ الخميس الموافق 21/10/2012 في المركز الثقافي الملكي، فعاليات الدورة السابعة عشرة لمهرجان مسرح الطفل الأردني، والدورة العشرون لمهرجان عمون لمسرح الشباب.

ويستهل المهرجان، الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، ضمن تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالتباعد والحفاظ على السلامة العامة، بعرض مسرحية الطفل “شموسة”، كما تشارك في المهرجان الذي يستمر حتى 27/10، مسرحيات “تايكي والقطرات السحرية”، “غدا عندما أكبر”، “أردننا بيتنا”، “وطن الطائر”، “الروح الأبدية”، ومسرحية “مدرقة”.

وتنطلق المسرحيات المشاركة في السابعة مساء، فيما يلي العروض عدد من الندوات النقدية التي تقام في الثامنة والنصف مساءً طيلة أيام المهرجان.

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