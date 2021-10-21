الغزي يوجِّه بمنح حقوق تقاعديَّة لذوي شهداء مركز {النقاء}

وجَّه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، امس الأربعاء، بمنح حقوق تقاعديَّة لذوي شهداء مركز النقاء.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أنَّ “الغزي استقبل ممثلين عن ذوي شهداء مركز النقاء للعزل الصحي في مدينة الناصرية، لبحث إجراءات الجهات القطاعية ذات العلاقة، بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء (240 لسنة 2021)”.

ووجّه الغزي، بحسب البيان، “وزارة الصحة والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد القوائم الخاصة بالضحايا، لإحالتها إلى الهيئة الوطنية للتقاعد، لغرض المباشرة الفورية بإجراءات منح ذوي الضحايا الحقوق التقاعدية، أسوة بالمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية”.

وكلف الغزي “الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد المسودة الخاصة، لعرضها على جلسة مجلس الوزراء، للتصويت عليها وإحالتها إلى مجلس النواب، كي يتم شمولهم بمشروع القانون الخاص بشهداء مستشفى ابن الخطيب”. في غضون ذلك، أعلنت أمانة مجلس الوزراء قرب افتتاح مشروع ماء الإصلاح– الجبايش رسمياً، مشيرة إلى أنه تم تشغيله تجريبياً. وذكر بيان اخر أنَّ “الأمين العام لمجلس الوزراء بحث مع محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي ملفّ شح المياه في قضاء سيد دخيل، وآليات إيجاد الحلول الآنية وتوفيرها بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة”.

وأكد الغزي، بحسب البيان، أنَّ “الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستمرة بالتواصل مع وزارة الموارد المائية؛ لغرض تجاوز الأزمة الراهنة، وإعادة توفير المياه إلى أهالي القضاء”.

وأضاف أنَّ “مشروع ماء الإصلاح – الجبايش، الذي كان متوقفاً منذ سنوات، وصل إلى نسبة إنجاز 98 %، وتم إطلاق التشغيل التجريبي، وستشهد المدة القليلة المقبلة افتتاحه رسمياً”، موضحاً أنَّ “المشروع سيعمل على توفير مياه الإسالة إلى أقضية عدة من ضمنها قضاء سيد دخيل”.

إلى ذلك، أكد الغزي، التوجه لسحب مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة من الشركات المنفذة.

وذكر البيان أنَّ “الغزي التقى ممثلين عن الشركات المنفذة للأبنية المدرسية، بحضور ممثلين عن وزارة التربية والجهات القطاعية وشدَّد على الشركات المنفذة لمشروع الأبنية المدرسية رقم (1) على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً”

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