بالفيديو.. شاهد: العثور على سيف من زمن الحملات الصليبية على فلسطين في بحر حيفا

خلال غوصه في أعماق البحر المتوسط، عثر إسرائيلي على سيف أثري، مقابل شاطئ الكرمل جنوب حيفا.

تناولت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، أن السيف يعود لفترة الحملات الصيلبية على فلسطين عمره 900 عام ويبلغ وزنه وطوله قرابة المتر.

السيف مصنوع من الحديد، وتم العثور عليه مغطي الأصداف والكائنات الحية، وسيتم عرضه على الجمهور بعد تنظيفه.

يعتقدون باحثون أن الموقع الذي اكتشف فيه السيف، استغل كمرسي صغير قبل نحو 400 سنة، مرجحين أن يلقي السيف الضوء على واقع الحياة في تلك الفترة.

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