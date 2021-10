(بالفيديو) طرح الإعلان التشويقي لفيلم The Flash

وكانت شركة وارنر بروس أعلنت تأجيل طرح فيلم The Flash، وذلك ضمن تغير خريطة تواريخ طرح الأفلام العالمية بسبب جائحة كورونا، وسيقوم بإخراج العمل آندي موسكيتي.

طرحت شركة DC Comics الإعلان التشويقي الأول لفيلمها الجديد The Flash، والذي سيتم طرحه نهاية العام المقبل بعد سلسلة من التأجيلات.

