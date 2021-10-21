(بالفيديو) طرح الإعلان التشويقي لفيلم The Flash

طرحت شركة DC Comics الإعلان التشويقي الأول لفيلمها الجديد The Flash، والذي سيتم طرحه نهاية العام المقبل بعد سلسلة من التأجيلات.

العمل يدور حول بطل خارق أمريكي، مبني على شخصية تحمل نفس الأسم من ابتكار دي سي كومكس، ولم تكشف الشركة المنتجة عن حبكة الفيلم الجديد.

الفيلم من بطولة بن أفليك، مايكل كيتون، عزرا ميلر، تيمويرا موريسون، رون ليفينجستون، كيرسي كليمونز، ماريبيل فيردو، ساويرس مونيكا جاكسون، ساشا كالي، رودي مانكوسو، ايان لوه، ريتشي لوري.

وكانت شركة وارنر بروس أعلنت تأجيل طرح فيلم The Flash، وذلك ضمن تغير خريطة تواريخ طرح الأفلام العالمية بسبب جائحة كورونا، وسيقوم بإخراج العمل آندي موسكيتي.

بسبب جائحة كورونا، وسيقوم بإخراج العمل آندي موسكيتي.

أراء

بابكر فيصلالحكم العثماني.. خلافة إسلامية أم استعمار تركي؟

نضال منصوربعد الانتخابات.. العراق بين النهوض أو الفوضى

عريب الرنتاويعراق ما بعد انتخابات 2021.. أقرب لجواره العربي

حسين عبدالحسينتدهور شعبية إيران بين العرب

رستم محمودمُقتدى الصدر وتياره.. مقام الاستحالات كلها

أحدث الأخبار

1

أكاديمي كوردي: PKK يقدم ذرائع رخيصة لتركيا لفك أزمتها الداخلية بغزو جديد في سوريا

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط