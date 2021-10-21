صدور الدليل الارشادي لإدماج النوع الاجتماعي في إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاقتراع.

بغداد / خاص

صدر عن مركز دراسات المرأة في جامعة بغداد وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أول دليل ارشادي من نوعه حول إدماج النوع الاجتماعي في إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاقتراع.

وعن أهمية هذا الدليل تحدثت الدكتورة عذراء إسماعيل زيدان مديرة مركز دراسات المرأة في جامعة بغداد، قائلة: (يقدم هذا الدليل إجراءات عملية مبنية على المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية ومستقاة من الممارسات الفضلى المتعارف عليها والتي تؤثر بشكل مباشر على الناخبات في يوم الاقتراع. لتمكن القائمين على الانتخابات وتساعد المفوضية المستقلة للانتخابات من بلوغ أعلى درجات الفاعلية في تطوير توجيهات وإجراءات مراعية للنوع الاجتماعي في يوم الاقتراع).

كما تحدثت معدّة الدليل الخبيرة في قضايا إدماج النوع الاجتماعي الأستاذة علياء الانصاري، عن هذا الدليل قائلة: (هذا الدليل، محاولة لتقديم جملة من الإجراءات والتدابير المساندة لدعم مشاركة النساء في التصويت، من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليوم الاقتراع، ونأمل ان تجد هذه المحاولة طريقها الى راسمي السياسات وصانعي القرار، لما لها من أهمية بالغة في تعزيز الديمقراطية في العراق من خلال المساواة بين الجنسين في الوصول الى الفرص والحقوق والموارد، ومنها حق المشاركة السياسية وفرص الوصول اليها، وأضع هذا العمل المهم ضمن الجهود التي تندرج تحت الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يدعو الى المساواة بين الجنسين).

وعن هيكلية الدليل، ذكرت الدكتورة أسماء جميل المشرفة على إعداد الدليل، بأنه يتضمن 14 بابا إضافة الى المقدمة، تتناول هذه الأبواب تحديات النوع الاجتماعي في يوم الاقتراع، ومن ثم تفصيل هذه التحديات وتقديم الممارسات الفضلى للتقليل منها والتي تتعلق بالتوظيف وتصنيف بيانات الاقتراع حسب الجنس والتمثيل الجندري لمراقبة يوم الاقتراع واللغة الجندرية، إضافة الى إفراد باب لكل صنف من النساء الناخبات.

وللاطلاع على الدليل، الضغط على الرابط ادناه: