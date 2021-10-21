كأنها أنشودة ملحمية عن إرادة شيخوخة صلبة وراسخة كشجرة معمرة ، ذكرتني برواية ” الشيخ والبحر ” لهمنغواي ..

المترجم

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دقّ يا قلبي دقّ ارتقاء حتى القمة !

للشاعرة الهنغارية جَني فارنايّي

ترجمة مهدي قاسم ــ صحيفة صوت العراق

فقط .. قليلا .. من قوة تحمل وتماسك يا قلبي .

هكذا قلتُ أحّث نفسي مشجّعة للمضي قدما .

حينما يتحتم عليّ الركض طويلا طويلا ،

فلا زال كل شيء يبدو بعيدا عني .

فأيا قلبي اخدمني جيدا وجميلا ،

مثل حصان أليف و مطيع كريم دوما.

فالويل لي من عثرة ،

أن وقفتُ في منتصف الطريق فجأة .

بينما لا زال لدينا كثيرا مما لم نفعله بعد يا قلبي ,

ولكنني لن أظهر ترددي وتخاذلي في دروب سيري ،

ولن أتراجع خطوة واحدة ، متقهقرة ، و خائرة ،

ولكن عندما مساء اتهاوى على فراشي مضطجعة

أشعر كم أنا متعبة و منهكة يا ربي ،

لحد سماع تصادم عظامي متخلخلة و مطقطقة .

هل تعلمُ ياقلبي كم يكون الوضع صعبا أحيانا ،

حينما يتحرك فينا أزميل العمر تلفا وتهرُما وتبشيعا ؟ .

، ولكن لا ينبغي أن يفطن إلى ذلك أحد أو يظن متشمتا ,

فدّعهم يصدقوا أن ساعتنا لا زالت تتكتك هكذا…

تك تاك .. تك تاك ..

لأهمس مع نفسي شاكية :

يا لبشر لا يرحمون ضعفا ولا كبوة شيخوخة لاهثة.

إذن فضّخ موجات دمك دفقا يا قلبي موجة بعد موجة متصاعدة و مرتقية ،

جاريا خريرا بين شراييني ، وانطلاقة خطوتي متوثبة ، مستقيمة ،

ليصبح وجهي متوّردا وطرّيا كاحمرار تفاحة ريانة ،

حتى أمضي في كل صباح إلى شأني واثقة ومنعشة .

فأنا وحدي أعلم فقط ، كم أنا تَعِبة ومجهدة ،

حينما اضطجع مساء على فراشي بإعياء لحد إغماء :

وقد أضحت عيوني غائرة بأكياس منتفخة ،

و عند زاوية شفتيّ ثمة خطوط تنحدر محفورة بأخاديد متعرجة .

آه فكم بكيتُ طويلا حتى ابتل وجهي هطولا

كما الأرض بعد زخات المطر رطبة و طافحة .

حيث تعذبني حزمة غضون متجعدة بهيئتها الرثة والمّنفرة

ولكن حينما أبتسم فجأة ، كأنما الشمس تشتعل بغتة بإشراقة مبهرة ,

لتنبسط سفوح ووديان وجهي ملساء كمناديل حرير زاهية .

فقط مساء، عندما انهار على سريري

أشعر كم أنا متعبة ومجهدة حقا.

فقط قليلا من صمود وعزم يا قلبي :

كيب كوب .. كيب كوب ! ..

هكذا بالضبط دائما !،

غدا سيُنجح كل شيء حتما ، هكذا أواسي نفسي بإطراء وإغراء .

الويل لي ، أقول مخاطبا نفسي..

ــ فلا تتوقف في منتصف الطريق يا قلبي منكسرا

ــ كيب ــ كوب …كيب كوب ..

إلى الأمام بدم فوّار وملتهب حارا ،

و استمر بالدق خافقا يا قلبي ، هكذا حتى نهاية المشوار مضيا .

الطريق طويلة نحو قمة الجبل صعودا متعبا و شاقا .

سأكون حتما بحاجة إلى قلب صلب و قوي حقا ،

ولكن الذي سيصل هناك مظفرّا فخورا

سيتوّهج بين النجوم نجمة ساطعة ومشرقة .

ولكن فقط في المساء أكون متعبة للغاية .

لاني ما ارتحت أبدا من كثرة نحس و سوء حظي ،

كأنني لم أملك حقا مشروعا في راحة يوما .

والآن .. وها أنا أقف رافعة صلاتي مبتهلة :

ــ ” أتضرع إليك يا ربي فلا تتركني لوحدي ” !.

و انت يا قلبي المسكين أركض ، أركض بكل حماس وقوة

بهمة بطل شجاع حتى آخر أنفاس ونهاية مشوار .

لنركض أخيرا بجذل و نغني فرحا يا قلبي !.

ولكن في المساء حتى الأغنية تتلعثم مبحوحة

مثل مدمدمة موجعة و هاذية !.

فيا أيتها النجوم هزي أرجوحة تعبي وغنّي

لاستغرق أنا في أعماق نومي

محاطة بأحلامي المبهجة !..

العنوان الأصلي للقصيدة ” أخدم ..أيها القلب ” بصيغة فعل الأمر من الفاعل المخاطِب .

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