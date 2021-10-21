كأنها أنشودة ملحمية عن إرادة شيخوخة صلبة وراسخة كشجرة معمرة ، ذكرتني برواية ” الشيخ والبحر ” لهمنغواي ..
المترجم
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دقّ يا قلبي دقّ ارتقاء حتى القمة !
للشاعرة الهنغارية جَني فارنايّي
ترجمة مهدي قاسم ــ صحيفة صوت العراق
فقط .. قليلا .. من قوة تحمل وتماسك يا قلبي .
هكذا قلتُ أحّث نفسي مشجّعة للمضي قدما .
حينما يتحتم عليّ الركض طويلا طويلا ،
فلا زال كل شيء يبدو بعيدا عني .
فأيا قلبي اخدمني جيدا وجميلا ،
مثل حصان أليف و مطيع كريم دوما.
فالويل لي من عثرة ،
أن وقفتُ في منتصف الطريق فجأة .
بينما لا زال لدينا كثيرا مما لم نفعله بعد يا قلبي ,
ولكنني لن أظهر ترددي وتخاذلي في دروب سيري ،
ولن أتراجع خطوة واحدة ، متقهقرة ، و خائرة ،
ولكن عندما مساء اتهاوى على فراشي مضطجعة
أشعر كم أنا متعبة و منهكة يا ربي ،
لحد سماع تصادم عظامي متخلخلة و مطقطقة .
هل تعلمُ ياقلبي كم يكون الوضع صعبا أحيانا ،
حينما يتحرك فينا أزميل العمر تلفا وتهرُما وتبشيعا ؟ .
، ولكن لا ينبغي أن يفطن إلى ذلك أحد أو يظن متشمتا ,
فدّعهم يصدقوا أن ساعتنا لا زالت تتكتك هكذا…
تك تاك .. تك تاك ..
لأهمس مع نفسي شاكية :
يا لبشر لا يرحمون ضعفا ولا كبوة شيخوخة لاهثة.
إذن فضّخ موجات دمك دفقا يا قلبي موجة بعد موجة متصاعدة و مرتقية ،
جاريا خريرا بين شراييني ، وانطلاقة خطوتي متوثبة ، مستقيمة ،
ليصبح وجهي متوّردا وطرّيا كاحمرار تفاحة ريانة ،
حتى أمضي في كل صباح إلى شأني واثقة ومنعشة .
فأنا وحدي أعلم فقط ، كم أنا تَعِبة ومجهدة ،
حينما اضطجع مساء على فراشي بإعياء لحد إغماء :
وقد أضحت عيوني غائرة بأكياس منتفخة ،
و عند زاوية شفتيّ ثمة خطوط تنحدر محفورة بأخاديد متعرجة .
آه فكم بكيتُ طويلا حتى ابتل وجهي هطولا
كما الأرض بعد زخات المطر رطبة و طافحة .
حيث تعذبني حزمة غضون متجعدة بهيئتها الرثة والمّنفرة
ولكن حينما أبتسم فجأة ، كأنما الشمس تشتعل بغتة بإشراقة مبهرة ,
لتنبسط سفوح ووديان وجهي ملساء كمناديل حرير زاهية .
فقط مساء، عندما انهار على سريري
أشعر كم أنا متعبة ومجهدة حقا.
فقط قليلا من صمود وعزم يا قلبي :
كيب كوب .. كيب كوب ! ..
هكذا بالضبط دائما !،
غدا سيُنجح كل شيء حتما ، هكذا أواسي نفسي بإطراء وإغراء .
الويل لي ، أقول مخاطبا نفسي..
ــ فلا تتوقف في منتصف الطريق يا قلبي منكسرا
ــ كيب ــ كوب …كيب كوب ..
إلى الأمام بدم فوّار وملتهب حارا ،
و استمر بالدق خافقا يا قلبي ، هكذا حتى نهاية المشوار مضيا .
الطريق طويلة نحو قمة الجبل صعودا متعبا و شاقا .
سأكون حتما بحاجة إلى قلب صلب و قوي حقا ،
ولكن الذي سيصل هناك مظفرّا فخورا
سيتوّهج بين النجوم نجمة ساطعة ومشرقة .
ولكن فقط في المساء أكون متعبة للغاية .
لاني ما ارتحت أبدا من كثرة نحس و سوء حظي ،
كأنني لم أملك حقا مشروعا في راحة يوما .
والآن .. وها أنا أقف رافعة صلاتي مبتهلة :
ــ ” أتضرع إليك يا ربي فلا تتركني لوحدي ” !.
و انت يا قلبي المسكين أركض ، أركض بكل حماس وقوة
بهمة بطل شجاع حتى آخر أنفاس ونهاية مشوار .
لنركض أخيرا بجذل و نغني فرحا يا قلبي !.
ولكن في المساء حتى الأغنية تتلعثم مبحوحة
مثل مدمدمة موجعة و هاذية !.
فيا أيتها النجوم هزي أرجوحة تعبي وغنّي
لاستغرق أنا في أعماق نومي
محاطة بأحلامي المبهجة !..
العنوان الأصلي للقصيدة ” أخدم ..أيها القلب ” بصيغة فعل الأمر من الفاعل المخاطِب .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط