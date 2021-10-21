مصدران عراقيان : لا اجتماع بين القوى الشيعية ونجل السيستاني في النجف

نفى مصدران عراقيان، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع بين القوى السياسية الشيعية ومحمد رضا نجل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لمناقشة اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

نفى مصدران عراقيان، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع بين القوى السياسية الشيعية ومحمد رضا نجل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لمناقشة اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

مصدران عراقيان لـRT: لا اجتماع بين القوى الشيعية ونجل السيستاني في النجف

وقال مصدران لـRT، أحدهما في النجف مقرب من مكتب السيستاني، وآخر قيادي في القوى الشيعية، إن “الحديث عن هكذا اجتماع فيه ضرب من الخيال”.

وأضافا: “لا دخل للمرجع الأعلى باختيار رئيس الحكومة”.

يذكر أن وسائل إعلام عربية وعراقية تداولت معلومات عن وجود اجتماع مساء اليوم يرأسه محمد رضا السيستاني لمناقشة ملف اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة.