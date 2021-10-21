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مصدران عراقيان : لا اجتماع بين القوى الشيعية ونجل السيستاني في النجف

مصدران عراقيان لـRT: لا اجتماع بين القوى الشيعية ونجل السيستاني في النجف

محمد رضا نجل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني

وقال مصدران لـRT، أحدهما في النجف مقرب من مكتب السيستاني، وآخر قيادي في القوى الشيعية، إن “الحديث عن هكذا اجتماع فيه ضرب من الخيال”.

وأضافا: “لا دخل للمرجع الأعلى باختيار رئيس الحكومة”.

يذكر أن وسائل إعلام عربية وعراقية تداولت معلومات عن وجود اجتماع مساء اليوم يرأسه محمد رضا السيستاني لمناقشة ملف اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة.

 

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