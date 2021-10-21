مقتل 6 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وسط سوريا‎ والطيران الروسي يرفض تقديم الدعم لها

نفذ مسلحون مجهولون ، فجر اليوم الأربعاء ، هجوما استهدف ميليشيا لواء فاطميون الأفغانية الموالية للحرس الثوري الإيراني شرقي حمص وسط سوريا، موقعين قتلى وجرحى بصفوفها.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن الهجوم استهدف ميليشيا “فاطميون” بالقرب من المحطة الثالثة T3 الواقعة بمحيط مدينة تدمر شرقي حمص، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر وإصابة آخرين من الميليشيا، جرى نقلهم لنقطة طبية متنقلة في المحطة.

وأضافت أن المهاجمين استخدموا الرشاشات الثقيلة 23 ملم وقذائف الـ آر بي جي وقذائف P9، وسط عجز من العناصر والميليشيات المتواجدة.

وأشارت المصادر إلى رفض الطيران الحربي الروسي بمطار تدمر العسكري شرقي حمص ، مؤازرة ميليشيا “فاطميون” أثناء الهجوم الذي استهدفها.

وتتخذ قوات الحرس الثوري الايراني والميليشيات الموالية لها مناطق بريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزاً لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها باستمرار تحسباً من استهدافات تطالها من جانب الطائرات الإسرائيلية وأخرى (مجهولة) الهوية يرجح أنها تابعة لـ للتحالف الدولي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط