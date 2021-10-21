منسوب سد دربنديخان ينخفض 7 – 8 سم يومياً

يسجل منسوب مياه سد دربنديخان بمحافظة السليمانية منذ مدة انخفاضاً مستمراً، حيث كشف مدير السد، اليوم الخميس، أن مستوى المياه ينخفض بمعدل 7 – 8 سم يومياً، بسبب تناقص الأمطار وحجز المياه من الجانب الإيراني.

وقال رحمان خاني، مدير سد دربنديخان : «يشهد مستوى مياه سد دربنديخان منذ مدة انخفاضاً كبيراً، وحالياً ينخفض يومياً من 7 إلى 8 سم، كما أن مياه سد دوكان تنخفض يومياً حوالي 5 سم، وكذلك السدود الأخرى، لأن الموسم الحالي هو موسم انخفاض المياه، والصادر المائي أكثر من الوارد، لذا سوف تستمر مياه السدود بالتناقص في الوقت الحالي».

ولفت خاني، إلى أن ارتفاع منسوب مياه سد دربنديخان منوط بعاملين، «الأول هو هطول الأمطار، والثاني متعلق بإيران، فإن لم تصل الحكومة العراقية إلى اتفاق مع إيران كما حصل هذا العام سيستمر مستوى مياه السد بالانخفاض».

وأنشئ سد دربنديخان عام 1961، بسعة تخزينية تبلغ مليارين و600 مليون م3 من المياه، لكن هذا العام وبسبب تناقص الأمطار وحجز المياه من الجانب الإيراني، انخفض الخزين المائي في السد إلى 902 مليون م3 فقط، وهو ما يشكل أدنى منسوب للمياه في السد منذ إنشائه.

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