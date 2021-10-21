نزاعات عشائرية متزامنة في ميسان.. ونيران كثيفة قرب شركة نفط صينية

شهدت محافظة ميسان وفي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء نزاعات عشائرية في اقضية ونواحي المحافظة، أبرزها نزاع في منطقة المعيل في قضاء الكحلاء جنوب شرقي المحافظة.

واوضحت مصادر مطلعة لـ(المدى) ان “النزاع استمر بين عشيرتين في منطقة المعيل قرب مقر شركة بترو جاينا النفطية الصينية إثر خلاف سابق، لمدة ساعات استخدمت فيه الاسلحة النارية المختلفة المتوسطة والخفيفة”.

من جانب متصل بالحدث أوضح احد العاملين في شركة البترو جاينا فضل عدم ذكر اسمه خلال حديث لـ(المدى)، أن “أمن الشركة منع خروج العاملين حفاظا على سلامتهم من الاطلاقات النارية الكثيفة والزمهم البقاء في أماكنهم بسبب قرب مكان النزاع بين الطرفين من مقر الشركة”.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان في بيان تلقته (المدى) “تمكنت القوات الامنية في المحافظة من فض النزاع العشائري في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرقي المحافظة”، مبينة ان “قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام مديرية شرطة المحافظة هرعت الى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق امني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالمشاجرة وفض النزاع المسلح والذي لم يؤد الى اي اضرار مادية او الحاق الضرر الجسيم بارواح الناس”.

وبينت ان “عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها وأنها سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق”.

من جانب آخر بينت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في المحافظة حدوث نزاع عشائري آخر في غربي المحافظة وبالتحديد في ناحية العدل التابعة الى قضاء المجر الكبير بين طرفين عشائريين ولم تكشف تفاصيل أخرى عن اسباب النزاع.

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