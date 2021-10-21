وزير النفط: ارتفاع الأسعار سيغطي العجز المالي

بغداد: سعد السماك

رجحَ وزير النفط، رئيس شركة النفط الوطنية، احسان عبد الجبار، امس الأربعاء، وصول سعر برميل النفط الخام إلى 100 دولار، بالربع الاول من العام المقبل، وذلك بسبب تأثير انخفاض الخزين الستراتيجي الاميركي والعالمي وتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات كوفيد- 19.

وقال عبد الجبار، خلال ورشة لشركة النفط بفندق الرشيد وحضرتها “الصباح”: ان “الحكومة المركزية ستثبت سعر برميل النفط في موازنة 2022 بين الـ55 و 60 دولاراً”، متوقعا ان تساعد هذه الاسعار في حدوث تغييرات وتحسن كبير في اداء الاقتصاد الوطني وتجاوز العجز المالي في الموازنة العامة”.

وكشف عبد الجبار عن “قرب بدء شركة شلمبنجر بمشروع عمليات حفر 96 بئرا نفطية في حقل غرب القرنة 1 والذي يعد الاكبر من نوعه في تاريخ البلاد”، مشيرا الى ان “المشروع سيضيف 80 الف برميل يومياً بعد انجازه على اجمالي انتاج شركة نفط البصرة التابعة لشركة النفط الوطنية صعودا الى 1.6 مليون برميل”. وأضاف ان “شركة شلمبنجر المنفذة لصالح شركة اكسون موبيل المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة 1 باستخدامها التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحفر في غرب القرنة 1 تساعد جميع الاطراف في وزارة النفط وشركات التراخيص على تقليل كلف انتاج البرميل الواحد وتحسين انتاجيته”.

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