أربيل: مؤسسة (باس) الإعلامية تنظم مهرجان عباس كمندي .. أستاذ الفنون السبعة

نظمت مؤسسة (باس) الإعلامية، الثلاثاء، في قاعة الثقافة بأربيل، مهرجان «عباس كمندي، أستاذ الفنون السبعة» لتكريم الفنان الكوردي عباس كمندي.

بدأ المهرجان بتمام الساعة 3:30 بعد ظهر اليوم، بحضور ممثل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، محافظ أربيل أوميد خوشناو، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الرسمية والفنية والثقافية، وعائلة الفنان الكوردي عباس كمندي (زوجته وابنته) وجمع غفير من المثقفين والفنانين الكورد.

تولت الإعلامية المعروفية ناز عبد الله عرافة المهرجان الذي انطلق بعزف النشيد القومي الكوردستاني «أي رقيب».

وفيما بعد، ألقى الكاتب والصحفي برهم علي، رئيس مؤسسة (باس) الإعلامية، كلمة رحب فيها بالحضور، وتطرق إلى أهداف مؤسسة (باس) من تنظيم هذا المهرجان ومكانة الفنان الكوردي عباس كمندي، وسلط الضوء على أعماله الفنية والأدبية والثقافية، قائلاً: «عباس كمندي، وعدا عن تميزه في العديد من المجالات الفنية، يعد كاتباً ومتحدثاً وملحناً ومغنياً وشاعراً وباحثاً ومرجعاً مهماً للقومية الكوردية».

وفي جانب آخر من المهرجان، ألقى محافظ أربيل أوميد خوشناو، ممثلاً لرئيس حكومة إقليم كوردستان، كلمة ثمّن خلالها مكانة الفنان الكوردي عباس كمندي، وقال: «أربيل العاصمة هي مدينة التعايش ولكورد كافة أجزاء كوردستان»، ووعد بإنشاء مكان باسم عباس كمندي في أربيل.

ثم تم عرض فيلم وثائقي عن سيرة ونتاجات ومكانة الفنان عباس كمندي، من إعداد فضائية «كوردستان 24».

وفيما بعد، أزاحت سرور كمندي، زوجة الفنان عباس كمندي، مع محافظ أربيل أوميد خوشناو الستار عن صورة الفنان عباس كمندي من ثم قامت عائلة الفنان والحضور بإشعال الشموع.

ثم قام رئيس مؤسسة (باس) الإعلامية برهم علي بتقديم جائزة «عباس كمندي، أستاذ الفنون السبعة» الخاصة لعائلة الفنان الكوردي.

وفي جانب آخر من المهرجان، تم تقديم جملة من الجوائز لعائلة عباس كمندي، وهي:

– جائزة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجائزة محافظ أربيل، من قبل أوميد خوشناو.

– جائزة وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان من قبل د. سالار عثمان، وكيل الوزارة.

– جائزة وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، من قبل الوزير د. سامان برزنجي.

– جائزة وزارة النقل والمواصلات، من قبل الوزير آنو جوهر.

– جائزة وزارة الشهداء والمؤنفلين.

– جائزة مكتب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني.

– جائزة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، من قبل رئيس الكتلة زانا ملا خالد.

– جائزة مديرية شؤون الزرادشتيين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

– جائزة المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل، من قبل فرهنك غفور.

– جائزة نقابة فناني كوردستان – فرع أربيل من قبل هيوا سعاد.

– جائزة مكتب سكرتارية اتحاد نساء كوردستان من قبل الدكتورة فيان سليمان.

– جائزة كركوك من قبل فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

– جائزة اتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني، من قبل ميسر عبيد نهيلي.

– جائزة الكاتب خسرو جاف.

– جائزة الكاتب ممتاز حيدري.

– جائزة إيمان درباز، الصحفية والمذيعة في فضائية «كوردستان 24».

– جائزة مركز (بيوني) للتجميل.

تخلل المهرجان العديد من العروض الفنية والموسيقية.

وفي ختام المهرجان، تم توزيع نسخ من كتابي (حكاية وهداية) و(أستاذ الفنون السبعة) للكاتب والصحفي برهم علي، واللذان يتحدثان عن حياة وأعمال الفنان عباس كمندي، على الحضور.

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