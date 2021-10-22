“أنصار الله” تعلن قصف معسكر للجيش السعودي بـ 5 صواريخ باليستية

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين في قصف صاروخي استهدف معسكرًا للجيش السعودي في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ “أنصار الله” العميد يحيى سريع، في بيان عبر “تويتر”، إن “القوة الصاروخية تمكنت من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان، يوم أمس الأربعاء، بـ 5 صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي”.

وأضاف: “كانت الإصابات دقيقة، وأسفرت هذه العملية عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديًا بينهم ضباط وطيارون للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية”.

واعتبر العميد سريع، أن “العملية تأتي في سياق الرد على جرائم العدوان [في إشارة إلى عمليات التحالف العربي] وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا”.‏

وتوعد المتحدث العسكري، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتوجيه ضربات وصفها بالموجعة حال استمرار عملياته، وقال: “كلما استمر [يقصد التحالف] في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.