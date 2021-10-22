التجارة تعلن استكمال اجراءات طبع التموينية للمشمولين بشبكة الحماية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، استكمال إجراءاتها للمباشرة بطبع البطاقة التموينية الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية.

وذكر بيان للوزارة أنها “استكملت إجراءاتها للمباشرة بطبع البطاقة التموينية الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بغية استلام مفردات السلة الغذائية والطحين”.

وأوضح البيان أن “الوزارة باشرت على المشروع مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة حيث تم اختيار عدد من المراكز التموينية بعدد من المحافظات لغرض تطبيقه على فئة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لاستلام المفردات التموينية” .

وأشار الى أن “العمل بهذه البطاقة المزودة برقم سري (كود) يكون من خلال تثبيت تطبيق قارئ على الهواتف المحمولة للوكلاء حيث يقوم الوكيل وعبر هذا التطبيق يتم قراءة البطاقة والتحقق عن طريق ادخال الرقم السري حيث تظهر كميات المفردات وعدد الأفراد لغرض تجهيز العائلة وبنفس الوقت سيصل إشعار الى الحاسبة المركزية والمراكز التموينية بعد استلام المواطن للمفردات”.

وأضاف أنه “تم اختيار مركز تموين الصدر ببغداد ومراكز تموين من محافظات ذي قار والأنبار والديوانية وميسان والنجف الأشرف وكركوك وديالى ونينوى”، منوهاً بأن “المرحلة الأولى طبقت على فئة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومن بعده سيطبق على الفئات الأخرى المشمولة بنظام التموين” .

وتابع أن “المشروع جاء لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطنين في استلام المفردات الغذائية والذي يأتي تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد طفرة نوعية في عالم التكنولوجيا ،فضلاً عن كونه يقضي على حالات التلاعب والفساد في هذا الجانب” .

يذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق برنامجاً تموينياً على الهواتف الذكية في محافظة النجف بعد إصدار البطاقات التموينية الالكترونية لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لترويج معاملات البطاقة التموينية من النقل والشطر والإضافة ،وكذلك دفع أجور الجباية من خلاله.

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