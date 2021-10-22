الشيخ الخفاجي يتحدث عن سبب اعتصامهم امام الخضراء

خلال لقائها به.. الشيخ الخفاجي يتحدث ل”العهد نيوز” عن سبب اعتصامهم امام الخضراء

اجرت وكالة “العهد نيوز” اليوم الجمعة خلال تواجدها في منطقة الاعتصام امام المنطقة الخضراء لقاء مع الشيخ علي فؤاد الخفاجي حيث بين اسباب تواجدهم وما هي مطالبهم.

وقال الشيخ فؤاد في حديثه “للعهد نيوز” اليوم الجمعة اننا “نطالب الحكومة العراقية باسترجاع الاصوات المنهوبة واجراء العد والفرز اليدوي وليس الالكتروني ودائما ما نسمع ان السنوات المقبلة ستشهد انتخابات نزيهة الا اننا في الحقيقة لم نرى هذا الشيء وعليه فان هذه الاعتصامات هي لاستراجاع ما تم سرقته.

واضاف “هناك تدخلات اجنبية خصوصا من الإمارات التي كانت هي الملعب الاساسي للتزوير واكثر من تضرر من هذا الفعل هو تحالف الفتح المدافع عن الحشد الشعبي والذي يعتبر بيته.

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