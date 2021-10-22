قتلته بخلاف عائلي.. زوجة تنهي حياة زوجها بضربتين في واسط (تفاصيل الجريمة)

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الجمعة، أن زوجة انهت حياة زوجها بضربتين في واسط.

وقالت المديرية في بيان انه، “بناء على توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني، وبعد ورود معلومات الى شعبة مكافحة إجرام الصويرة بوجود حادث قتل لشاب ثلاثيني ضمن قاطع الصويرة، باشرت الشعبة فتح تحقيق فوري بالحادث وجمع المعلومات والأدلة”.

واضافت، ان “الشكوك كانت تدور حول زوجة المقتول، وبعد التعمق بالتحقيق اعترفت صراحة بقيامها بارتكاب الجريمة من خلال اصابته في منطقة الرأس واليد اليمنى وعلى اثرها فارق الحياة أثر خلاف عائلي حدث بينهما تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة هو مسدس نوع (برتا 7)”.

وتابعت انه “تم إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وضبط أداة القتل بمحضر أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية وتم إرسالها الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل”.

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