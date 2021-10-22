محافظ النجف: تعاقدنا لإقامة معارض تجاريَّة وزراعيَّة واستثماريَّة

النجف الاشرف : حسين الكعبي

انطلقت امس الاربعاء فعاليات معرض الكتاب الدولي في محافظة النجف، بينما كشف المحافظ لؤي الياسري عن التعاقد مع شركات لإقامة معارض تجاريَّة وزراعيَّة واستثماريَّة.

وقال الياسري على هامش افتتاح المعرض: إنَّ “محافظة النجف ومنذ نشوئها تعد مركزا فكريا وثقافيا فضلا عن كونها مدينة دينية أنجبت العديد من العلماء والفقهاء”.

واضاف أنَّ “النجف أثرت المكتبة العربية والإسلامية بنتاجها العلمي والإنساني منذ أن تأسست فيها الحوزة العلمية حتى يومنا هذا. لذلك تحتضن مكتباتها عناوين مختلفة ومتنوعة الأفكار والتوجهات، وقد كان هذا المعرض أيضا مفتوحا لجميع المجالات الفكرية والثقافية والفنية والادبية”.

وتابع أنَّ “المحافظة تعاقدت مع جهات مختلفة لاقامة معارض صناعية وتجارية وزراعية واستثمارية، تقام على ارض معرض النجف الاشرف الدولي للاستفادة من التجارب الدولية في مختلف المجالات

والقطاعات”.

من جانبه، اوضح المتحدث الإعلامي للمعرض حيدر الموسوي أنَّ “هذه هي الدورة الأولى للمعرض وتشارك فيها أكثر من 200 دار نشر من 14 دولة عربية واجنبية”، موضحا أنَّ “العناوين المطروحة في المعرض هي لمختلف فروع العلم والمعرفة منها الدينية والعلمية والثقافية

وغيرها”.

ولفت إلى أنَّ “المعرض الذي يستمر عشرة ايام سيتضمن ندوات ثقافية وجلسات حوارية يشارك فيها ادباء وكتاب في مختلف التخصصات”.

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