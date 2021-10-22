وزارة الهجرة تعلن عودة 246 نازحا الى مناطقهم في نينوى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (246) نازحا بواقع (43) اسرة نازحة من مخيمات محور الخازر ( ٣٧ كم شرق الموصل) الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى ، اكد ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، مبينا ان هذه العودة ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعيا .

واضاف جهاكير أن ” العوائل عادت من مخيمات الخازر الى مناطقها الاصلية في ( تلعفر , حي السلام , الكرامة , رجم الحديد , تل عبطة , الانتصار , حي القدس , سومر , الإصلاح الزراعي ٫ النهروان ٫ التاميم ٫ العبور ٫ الهرمات ٫ كوكجلي و حمام العليل ) ، مشيرا الى ان ” عودة الاسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية و الحكومات المحلية وتم أيصالهم إلى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة أمتعتهم ، لافتا الى ان الوزارة مستمرة باعادة الاسر الراغبة بالعودة الطوعية تمهيدا لغلق ملف النزوح .

قسم الاعلام

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