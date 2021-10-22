خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الخطة الوطنية لإعادة النازحين..

وزيرة الهجرة : سنعمل على غلق مخيمي عامرية الفلوجة في الانبار والجدعة بنينوى خلال الأشهر القادمة

ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم ، اعمال الجلسة الثالثة من اجتماع (اللجنة العليا لتنفيذ الخطة الوطنية لاعادة النازحين ) ، في مبنى وزارة التخطيط وسط العاصمة بغداد ، بحضور وزير التخطيط الدكتور خالد بتال ومحافظي ( نينوى ، كركوك ، الانبار ، صلاح الدين وديالى ) ، فضلا عن ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ، وجرت خلال الاجتماع مناقشة القضايا المدرجة على جدول الاعمال، لاتخاذ الاجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأكدت السيدة الوزيرة في كلمتها خلال الاجتماع :” ان انعقاد الجلسة الثالثة لأعمال اللجنة العليا يأتي استكمالا لما بدأت به اللجنة لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المحررة ” ، مبينة ” ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة من اجل المضي في تنفيذ خطة عودة النازحين ” ، لافتة الى ” ان هناك تعاوناً كبيراً مع الوزارات المعنية والجهات القطاعية الاخرى في هذا المجال، وهناك تعاوناً بناًء أيضاً مع منظمات الامم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة وفقاً لتوقيتاتها الزمنية “.

وأوضحت :” ان مخيمي عامرية الفلوجة في الانبار والجدعة في نينوى سيتم غلقهما خلال الأشهر القادمة “.

الى ذلك اشاد وزير التخطيط د . خالد بتال بجهود الوزارة الاستثنائية باعادة غالبية النازحين لمناطق سكناهم وغلق اغلب المخيمات ، مثمنا في الوقت ذاته جهود السيدة الوزيرة وتعاطفها الدائم مع هذه الشريحة المظلومة خصوصا النازحين منهم في المخيمات .

قسم الاعلام

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