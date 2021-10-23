إقليم كوردستان والسويد يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والسفير السويدي لدى العراق یوناس لوڤين، اليوم السبت، على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والسويد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني للسفير السويدي والوفد المرافق في منتجع صلاح الدين قرب أربيل.

ووفق بيان لمكتب الرئيس بارزاني، فقد أشاد السفير السويدي خلال اللقاء بدور قوات البيشمركة في محاربة تنظيم داعش، وكذلك باحتضان إقليم كوردستان لمئات الآلاف من النازحين واللاجئين على أراضيه.

وعبر یوناس لوڤين بحسب البيان، على أهمية تطوير العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، كذلك أكد فيه الرئيس بارزاني على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقدم الزعيم الكوردي شكره وامتنانه لدولة السويد التي قدمت الكثير من الدعم والمساعدة لإقليم كوردستان وخصوصاً في الأوقات العصيبة.

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