الاستخبارات العسكرية تستهدف وكراً لداعش في نينوى وتطيح بأحد عناصر التنظيم

أعلنت خلية الإعلام الأمني، استهداف وكر جديد لداعش في منطقة قرة جوغ التابعة لمحافظة نينوى شمال البلاد، وقيام القوات الأمنية بقتل أحد عناصر التنظيم خلال العملية.

وقالت الخلية في بيان، اليوم الجمعة (22 تشرين الأول 2021) إن “قوة مشتركة من شعبة استخبارات الفرقة 14 واستخبارات اللواء 50 والفوج الثالث في اللواء ذاته تمكنت من استهداف وكر جديد للإرهابيين، بمنطقة جبل قره جوغ وقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية”.

ونفذت العملية الأمنية “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة”، بحسب بيان الخلية.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني تنفيذ طائرات القوة الجوية العراقية لضربات جوية استهدفت أوكاراً لـ “لإرهابيي” داعش في وادي شاي بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية إن “طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات F_16 والسيخوي 25 ضربة جوية، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك”.

وخلال العملية، خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات، حيث عثرت على خمسة أوكار تم استهدافها تحتوي مواد طبية وأخرى غذائية وافرشة واغطية، إضافة الى خلية شمسية ونضائد وكاميرا تعود لعناصر التنظيم.

عنصر في تنظيم داعش