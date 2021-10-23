بلديَّة الموصل: 500 قطعة أرض لـ 3 شرائح

الموصل : شروق ماهر

أتمَّت قائممقاميَّة الموصل اعمال الفرز لـ 500 قطعة ارض سكنية سيتم توزيعها قريبا بين ثلاث شرائح مشمولة في محافظة نينوى.

وقال القائممقام زهير الاعرجي لـ”الصباح”:إنَّ “قطع الاراضي التي تم فرزها وحددت داخل مدينة الموصل، سيكون توزيعها ضمن وجبة واحدة بعد أن تم استكمال الاجراءات النظامية لتوزيعها بين المشمولين بها”.

واضاف أنَّ “الاراضي التي ستوزع خلال مدة لن تتجاوز الاسبوع من الان، ستشمل بها أسر الشهداء والجرحى فضلا عن الموظفين في دوائر الدولة ممن قاربت اعمارهم التقاعد بعد أن قضوا مدة زمنية طويلة داخل وظائفهم دون أن يستفيدوا من اي قطعة ارض سكنية في اي منطقة ضمن المحافظة”.

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