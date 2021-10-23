مستبد جشع يطلق منصة تواصل اجتماعي، نعيم الهاشمي الخفاجي

لم تعرف البشرية أن رئيس دولة عظمى مثل ترامب يحكم العالم بعقلية ملياردير جشع فاقد لأبسط مقومات الإنسانية قتل وأزهق أرواح بريئة لأجل كسب المال من خلال مداعبة أبقاره الخليجية الحلوبة، تناقلت المواقع الإخبارية إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي، تُدعى «تروث سوشيال»، بعد حظره في يناير (كانون الثاني) من «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب».

وقال ترمب في بيان، إنه «أنشأ (تروث سوشيال) للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا»، التي «استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أميركا». وأضاف ترمب «نعيش في عالم تتمتع فيه حركة (طالبان) بحضور كبير على (تويتر)، بينما يتم إسكات رئيسكم الأميركي المفضل. هذا غير مقبول».

وستكون شبكة «تروث سوشيال» متاحة في مرحلة تجريبية بموجب دعوة اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، قبل إطلاقها المعمم في الربع الأول من عام 2022؛ ما يشير إلى أن التطبيق بات متاحاً للطلب المسبق على متاجر التطبيقات. وأضاف ترمب «أنا متحمس لبدء مشاركة أفكاري على (تروث سوشيال) قريباً».

قيام الملياردير ترمب في إطلاق هذا التطبيق لاتخلو من الكسب المالي ومما لاشك به سوف يقوم ترمب بحضر كل صوت يخالفه في الرأي، أقلها مدير موقع فيس بوك وتويتر لم يكونا متورطين في تنفيذ ضربات جوية وصاروخية لقتل ناس أبرياء في مواقع الصراع بالعراق والشام، ومن تفاوض مع حركة طالبان المتطرفة ترمب نفسه وليس شخصا آخر.

مستشار الملياردير المهزوم ترامب المسترجيسون ميلر، قال ، إن «(فيسبوك) و(تويتر) ستفقدان الآن حصة أكبر من السوق».

كلام المستشار يثبت أن ترمب لم يقوم بعمل هذا التطبيق ليس للعمل لوجه الرب ولا إلى إبن الرب وزوجة الرب حسب اعتقادات ترمب الدينية وإنما لكسب المال وحلب دول العرب الخليجية بشكل خاص.

يقول هذا التاجر الطماع والجشع ترمب(أنا متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة (تروث سوشيال) قريباً. مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا تشكلت من أجل إعطاء صوت للجميع).

نعم تحمس ترمب ليس لخدمة البشرية وإنما لكسب المال والفتك والبطش في الإنسانية، تم رصد

1.7 مليار دولار قيمة الصفقة، أكيد هذا المبلغ مدعوم من أبقار ترمب الحلوبة والسمينة الخليجية، هذه الشركة باتت واجهة قانونية ورسمية لحلب أبقار الخليج بدون أي مساءلة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

22/10/2021

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