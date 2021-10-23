 وكيل وزارة الثقافة ينعى شاعر العراق سمير صبيح

سعد محمد الكعبي

بسم الله الرحمن الرحيم(كلُ نفسٍ ذائقةُ الموت)صدق الله العلي العظيم

بحزنٍ وأسىً بالغَين..

وبنفسٍ موجوعةٍ ومسَلِّمَةٍ بقضاء الله ،، ننعى الى الأوساط الثقافية والأدبية والاعلامية عموماً ولأهلنا الكرام في محافظة واسط على وجه الخصوص ، رحيل الأديب والاعلامي والشاعر الشعبي الكبير الصديق الأستاذ(سمير صبيح) الذي امتدَّ مشوارُ صداقتهِ وقربِهِ الحميم لأكثرَ من خمسةٍ وعشرين عاماً تكلَّلت بالعطاء والشجاعة والتميز والابداع الشاخص.

وإذا نتقدم بمشاعر المواساة والعزاء لأُسرة أخينا الفقيد ومحبيه ولجمهور الشعر الشعبي الواسع في داخل العراق وفي خارجه ، فإننا نعبِّرُ عن أسفنا وحزننا العميقين لهذا الفقد الأليم لأحد فرسان المنصة وأصواتها الهادرة ..

فوداعاً لسمير صبيح الذي عرفناه وعاشرناه أخاً وانساناً نبيلاً وموقفاً مشرِّفاً وشاعراً غيوراً لاتأخذه في الحق لومةٌ ، في مسيرةٍ زخرت بالتميز والتألق والحضور ، وعبقت بحب الوطن والمبادئ الأصيلة والمواقف المضيئة .

فالى رحمة الله ورضوانه وإنا لله وانا اليه راجعون.

ولاقوة الا بالله.

د, نوفل ابو رغيف

وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار