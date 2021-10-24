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اعتقال 14 مشتبهاً وضبظ سيارة تحتوي على مخدرات غير مرخصة “ديالى”

اعتقال 14 مشتبهاً وضبظ سيارة تحتوي على مخدرات غير مرخصة

وفق أحكام قانونية مختلفة ، أطلقت دائرة مكافحة الجرائم وقسم شرطة الخالص وجلولاء، في مديرية شرطة محافظة ديالى بحملة واسعة لتنفيذ أوامر القبض القضائية الصادرة بحق المطلوبين

وأدى ذلك إلى توقيف (14) متهماً في مناطق مختلفة من المحافظة واحتجازهم حتى إحالتهم إلى دائرة العدل لإنصافهم. بالإضافة إلى ضبط سيارة مملوءة بالمخدرات بدون وثائق هوية ، تم تسليم السيارة والسائق والمواد المضبوطة إلى مكتب ديالى للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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