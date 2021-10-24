الأولمبي يجري أولى وحداته التدريبية في المنامة

أجرى منتخبنا الأولمبي بكرة القدم أولى وحداته التدريبية في العاصمة البحرينية المنامة، استعداداً لمواجهته الأولى أمام منتخب المالديف يوم غد الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي تضيفها البحرين للفترة من 25 لغاية 31 من الشهر الحالي.

وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي مهدي كريم في تصريح خص به “ الصباح الرياضي “: إن” الرحلة كانت شاقة وطويلة وقد وصل الوفد فجر أمس الى المنامة وانتظر الجميع لمدة ثماني ساعات لحين الإعلان عن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بكوفيد- 19 وعلى اثره سمح للاعبين والطاقم التدريبي بالخروج من الفندق والقيام بأول وحدة تدريبية في ملعب المحرق وقد شملت بعض التمارين الخاصة التي تبعد عنهم الاجهاد على غرار الهرولة والمشي والجري فضلاً عن تمارين المناولات وبعض الواجبات الخططية «.

وبشأن المناخ الحالي في العاصمة المنامة، أوضح أن “ الأجواء الحالية في البحرين جيدة وان نسب الرطوبة في اقل مستوياتها وهذه نقطة إيجابية ستصب في مصلحة اللاعبين الذين يتطلب منهم بذل مجهودات عالية سواء في التدريبات أو خلال المباريات التي تقام في فترة متقاربة “ لافتا الى ان “ إقامة المباريات بعد يومين من أي لقاء يسهم في رفع معدلات الاستشفاء وتأهيلهم من الإصابة او بخلاف النسخة السابقة التي كانت تقام المواجهات فيها

بين يوم ويوم».

وبشأن أبرز الغيابات في صفوف الاولمبي بيّن ان “ مجموعة من اللاعبين المحترفين لن يتمكنوا من التواجد في هذه التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان لإسباب عديدة اما بداعي الإصابات على غرار الحارس نديم عمر وكاردو صديق او لاسباب إدارية إذ لم يوافق النادي الانكليزي مانشستر يونايتد على تفريغ اللاعب زيدان اقبال لهذه المدة «.

في سياق آخر، وصل منتخب المالديف الى المنامة وقد تخلف المدرب علي سوزين عن الحضور وقد أسندت المهمة الى مساعديه صباح محمد ومحمد شاهد لقيادة اللاعبين في مباراة منتخبنا الاولمبي الذي يتطلع الى احراز نتيجة إيجابية وبفارق كبير من الأهداف فيما يواجه البحرين نظيره أفغانستان في اليوم ذاته.