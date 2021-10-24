البصرة.. مقتل وإصابة 6 أشخاص بنزاع عشائري

أفاد مصدر امني في البصرة، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة ستة أشخاص بنزاع عشائري شمالي المحافظة.

وقال المصدر ، إن “مشاجرة حصلت بين أفراد عشيرة واحدة في ناحية الهوير شمالي البصرة، وتطورت إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين”.

وبين أن “من بين القتلى امرأتين، سقطتا جراء إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة متوسطة”، مشيرا الى ان “قوة أمنية توجهت الى مكان النزاع، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

وأضاف انه “تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والمتورطين به لملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم”.