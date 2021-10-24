الصناعة: حققنا نسبة نمو 16%

بغداد: شذى الجنابي وجنان الاسدي

أكدت وزارة الصناعة والمعادن تحقيقها وللمرة الاولى، نسبة نمو بلغت 16 % بعد افتتاح العديد من المصانع والمعامل وخطوط الانتاج الجديدة، لافتة الى اهمية انشاء مركز للتسويق يعمل على اعداد ملاكات تسويقية لترويج المنتجات المحلية للقطاع العام والخاص والمختلط.

التصريح جاء على لسان الوزير منهل عزيز الخباز خلال المؤتمر الذي اقامته هيئة البحث والتطوير الصناعي في معرض بغداد الدولي وحضرته “الصباح» .

واضاف خلال اعمال المؤتمر الذي عقد تحت شعار (التسويق فن وطموح وتحدّ)، أن “العراق لديه تجارب صناعية لسنوات طويلة ماضية، ولكن هناك مشكلة تكمن في ضعف منظومته التسويقية”، منوها بان “الوزارة اولت اهتمامها حاليا باتجاهين رئيسيين هما البحث والتطوير، وآلية التسويق الصحيحة» .

وعد وزير الصناعة السوق العراقية “فتية ومتجددة ومحط انظار الشركات العالمية، وتحتاج الى وجود قدرات وملاكات تسويقية متكاملة وخطط تسويقية واهداف مستقبلية لاغلب القطاعات التجارية”، مؤكدا ان “عملية التسويق في البلاد متاخرة، لكون الدولة هي المسؤولة عن تسويق المنتجات للدوائر والمؤسسات الحكومية» .

في السياق ذاته، اكد “ايلاء الوزارة اهتماما كبيرا لافتتاح المعامل والمصانع الجديدة والاعتماد على الصناعة الوطنية، وما لذلك من انعكاسات ايجابية في البلاد، كتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للبلاد”، كاشفا عن “نجاحها وللمرة الاولى بتحقيق نسبة نمو تبلغ 16 % بعد افتتاح العديد من المصانع والمعامل وخطوط الانتاج الجديدة”.

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