بحادثين منفصلين.. إصابة شخصين أحدهما ضابط باشتباك مع سارق عجلة ببغداد

وقال المصدرإن “شخصاً قام بتسليب سيارة إيرانية الصنع، في منطقة الحسينية، الأمر الذي دفع صاحب العجلة إلى التوجه والإبلاغ عن الحادث في مكتب مكافحة إجرام الزهور”.

واضاف، ان “ضابطاً برتبة نقيب تعرض لإطلاق نار أثناء محاولته ضمن قوة أمنية، إيقاف العجلة المسروقة”، مشيرا الى “إلقاء القبض على أحد سارقي العجلة، فيما لاذ الآخر بالفرار، وتمت إعادة العجلة إلى صاحبها”.

وفي السياق، افاد مصدر آخر، باصابة مدني نتيجة اطلاق النار على عجلته من قبل مجموعة مسلحة ضمن قرية الثائر في الطارمية.

وأبلغ المصدر أن “قوة امنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن المسلحين”.