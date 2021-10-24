خبير مياه : استهلاك العراق للماء سيتضاعف .. خطر هذا الملف سيبرز في السنوات المقبلة

أكد الخبير الدولي بملف المياه عزام علوش، اليوم الاحد، ان ملف المياه يعد من اكبر واخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي للعراق في الوقت الحالي وسوف يتصاعد ذلك الخطر في السنوات المقبلة.

وأوضح علوشان “الزيادة السكانية ترفع بنسبة كبيرة استهلاك المياه في العراق ويقدر ان عدد العراقيين في عام ٢٠٣٠ سيكون ٥٠ مليون نسمة وفي عام ٢٠٥٠ سيكون ٨٠ مليون نسمة ما يعني مضاعفة حجم استهلاك المياه بالمقارنة مع الوقت الحالي”.

وأوضح علوش ، بان “الحكومة المقبلة عليها التخطيط والتعامل مع هذا الملف على كونه من أهم الملفات التي تهم مصالح وسلامة الشعب العراقي”.

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